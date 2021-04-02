Личные парковки во дворах: как забронировать место, и насколько это законно

Если вы просто поставите ограждение, его срежут коммунальщики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проблема с местами для парковок в Ростове-на-Дону с каждым становится все заметнее. Плотность застройки увеличивается, жителей мегаполиса становится все больше. По вечерам, чтобы найти место для стоянки, приходится наматывать круги вокруг дома. В такие минуты хочется иметь собственное место, где никто другой не сможет поставить машину. Для этого необходимо забронировать за собой определенный участок. К счастью, подобная практика существует.

Для начала необходимо определиться с тем, какой тип управления существует в вашем доме. Если нет ТСЖ и здание обслуживает управляющая компания, значит придомовая территория общая. В таком случае закон жилищного кодекса исключает право на индивидуальную собственность участка земли. Однако можно получить заветный прямоугольник для своего авто в личное пользование. Но для этого, откровенно говоря, потребуется приложить немало усилий, чтобы сделать это.

Во-первых, вам необходимо организовать общее собрание жильцов и явиться на него. Далее вам потребуется убедить большинство собственников квартир, что именно вам нужно передать участок во дворе в пользование под парковочное место. Хорошо, если соседи окажутся понимающими и с радостью пойдут вам на встречу. Вот только другие собственники авто с большой долей вероятности последует вашему примеру и также изъявят желание иметь отдельную стоянку. В таком случае споры затянутся, привилегий на всех не хватит, вы окажетесь в тупике.

Самые наглые и напористые идут по легкому пути, просто захватывая участок. Нередко можно встретить ограждения с замком, ключ от которого есть только у одного человека. Подобное самоуправство может закончиться плачевно, если кто-то из недовольных таким положением дел напишет жалобу в ГИБДД. Дорожные полицейские выдадут предписание коммунальщикам, которые приедут и срежут замок, а вы вернетесь в стан рядовых водителей.

Однако, если в вашем доме ТСЖ, то есть управляют непосредственно сами жильцы, ситуация упрощается. Председатель товарищества собственников одного из многоквартирных домов в центре Ростова рассказала, как обычно решается вопрос с выделением мест для парковок.

- После согласования с городской администрацией на общем собрании ТСЖ можно закрепить за каждым жильцом отдельное парковочное место или же утвердить график парковок, - говорит Наталья. - Если вы просто захватите какое-то место, коммунальщики снесут все ограждения. Такое было уже много раз около нашего дома. В конце концов мы просто поставили шлагбаум и теперь во дворе паркуются только наши жильцы.

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