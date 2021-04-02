Погода в Ростове-на-Дону на 2 апреля 2021: ожидается до +15 градусов

В городе будет тепло и ясно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 2 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным ростовского Гидрометцентра, в донской столице установится теплая и ясная погода.

Ночью температура воздуха составит плюс два — плюс четыре градуса. Днем столбик термометра поднимется до плюс 13 — плюс 15 градусов. Осадков в этот день не предвидится. Вечером ожидается етер восточный и юго-восточный до трех — восьми метров в секунду. Днем скорость ветра может достигать 6 — 11 метров в секунду.

По Ростовской области осадков также не прогнозируется. Ночью и утром область накроет туман. Температура воздуха ночью — ноль — плюс пять метров в секунду, при прояснениях — до минус четырех. Днем — плюс 11 — плюс 16 градусов. Скорость ветра в ночное и утреннее время —три — восемь метров в секунду, в дневное — 6 — 11 метров в секунду.