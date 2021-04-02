Новости в Ростове-на-Дону на 2 апреля 2021: священник покончил с собой, экс-архитектор Роман Илюгин записал трек с Бастой

Главные новости Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости в Ростове-на-Дону на 2 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала всю информацию о главных событиях города и области.

Священник Андрей Немыкин покончил с собой в Новочеркасске. Он был настоятелем прихода Димитрия Донского. По словам близких, в последние годы он страдал от онкологического заболевания. Тем не менее батюшка продолжал служить и помогать военнослужащим — он возглавлял «военный отдел» епархии.

В кабинете батюшки нашли предсмертную записку — в ней он упоминал о своем недуге. Что подвигло мужчину на этот поступок, неизвестно.

Глава администрации уволил заместителя Константина Солонского. На своей должности Солонский курировал транспорт и дорожное хозяйство. Свой пост он занимал с июля 2019 года.

Бывший главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин записал трек с Бастой и Рем-Диггой. В песне он рассказал о несправедливости судебного процесса, который шел над ним в прследние годы. Напомним, Илюгина обвиняли в превышении должностных полномочий. Бывшего чиновника оправдали, но позже прокуратура обжаловала это решение. Ожидается повторное рассмотрение дела.

Губернатор Василий Голубев подписал постановление о смягчении ограничений. Со 2 апреля заполнять стадионы можно на 75 процентов. Ранее можно было занимать только 50 процентов зрительских мест.

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