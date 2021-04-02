Коронавирус в Ростове-на-Дону 2 апреля 2021: число зараженных дончан перевалило за 81 тысячу

В Ростове-на-Дону коронавирусом заразились 93 человека. В Ростовской области положительные тесты на ковид получили 241 житель. С начала пандемии число инфицированных достигло 81 077.

За сутки от коронавируса вылечился 201 зараженный. За весь период выздоровели 72 862 человека.

Новые случаи заражения выявили в 48 городах и районах области. Среди заболевших 29,4% — люди в возрасте от 18 до 45 лет; 35,3% — от 46 до 65 лет; 17,8% - пенсионеры от 66 до 79 лет. 7,1% - старше 80 лет; 10,4% - дети.

В больницах остается 1881 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких находится 20 заболевших. 130 госпитализированных — на неинвазивных ИВЛ.

Подтвердилась смерть 28 пациентов с ковидом. Это 18 женщин в возрасте от 58 до 89 лет и десять мужчин от 52 до 97 лет. У всех были диагностированы сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время жертвами вируса стали 3605 человек.