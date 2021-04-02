Мстил одному — зарезал двоих и ранил третьего: в Сальске задержан подозреваемый в двойном убийстве

Мужчина шел мстить знакомому и убил сразу двух человек. Фото: сайт Следственного комитета Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Сальска 49-ти лет. Его подозревают в убийстве двух человек.

По данным источника в правоохранительных органах, трагедия произошла в Сальске первого апреля, около 16:30. Сообщается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения вошел в дом и зарезал спящего 29-летнего хозяина, с которым накануне повздорил. А когда выходил из дома, столкнулся с 40-летней женщиной и ударил ножом ее.

Выходя со двора, встретил соседей, и одного, 41-летнего, тоже ранил, но пострадавший успел ретироваться — дончанин обратился за медицинской помощью, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Итог рокового вечера: два трупа и один раненный человек.

Подозреваемый ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, находился на условном сроке. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство с целью скрыть совершенное преступление». Идет следствие.

- Не город, а криминальная столица! - горько высказываются местные жители в соцсетях, где активно обсуждают произошедшее.

Напомним, за день до этого ЧП в Сальске женщину заподозрили в убийстве своего сожителя ударом ножом в спину. А 26 марта в городе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве пропавшей перед Новым годом молодой матери, труп которой обнаружили в реке на окраине города.