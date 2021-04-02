"Ростову" удалось решить ряд локальных проблем": футбольный аналитик о предстоящем матче против "Спартака"

Матч первого круга против "Спартака". Фото: ФК "Ростов"

Уже в это воскресенье, 4 апреля, на стадионе "Ростов-Арена" состоится долгожданный матч между "Ростовом" и "Спартаком". Спортивные аналитики расходятся во мнениях об исходе встречи. Одни считают, что преимущество на стороне хозяев, другие ставят на убойную мощь москвичей.

На тему высказался и наш, ростовский эксперт, футбольный обозреватель Дмитрий Кондратенко. По его словам, "Спартак" прямо сейчас находится на подъеме, уверенно расправляется с соперниками из разных частей турнирной таблице РПЛ.

- После матчей сборных, как правило, очень трудно делать прогнозы. С одной стороны москвичи сейчас показывают сильный футбол, с другой - наконец "прорвало" и ростовчан, - говорит Кондратенко. - "Желто-синим" удалось решить некоторые локальные проблемы в последнем матче. Появилась реализация моментов.

Дмитрий имеет ввиду выездную игру против "Ротора", в котором дончанам удалось забить 4 гола. Почти все мячи были отправлены в сетку ворот с помощью стандартов. Кстати о необходимости реализовывать подобные моменты очень часто говорил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

- Матчи сборных России показали уровень нашего футбола - не выше, чем у Словакии. Поэтому условный Соболев, который рвет и мечет в РПЛ, за национальную команду ничем не отметился. Не думаю, что ростовские защитники хуже словацких, - говорит аналитик.

Он посчитал, что этот факт позволит хозяевам грамотно выстроить оборону и не подпускать москвичей к своим воротам.

- С оптимизмом хочется верить, что наши выиграют со счетом 2:1. Однако, скорее всего проиграем с минимальным счетом, типа 0:1 или 1:2, - добавил футбольный обозреватель.

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