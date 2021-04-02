Вот так счастье: В Ростове родилась вторая тройня за неделю

Ростовчанка стала мамой двух дочек и сыночка. Фото: предоставлено Перинатальным центром

- Я не удивилась, когда узнала, что вынашиваю тройню, - расскажет позже медицинскому персоналу 36-летняя ростовчанка.

Тройное счастье произошло в Перинатальном центре в донской столице. Там на свет появилась очаровательная тройня. Две лапочки-дочки и сыночек стали для женщины подарком судьбы.

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ НЕ ОБМНУЛО

Анастасия с мужем уже воспитывают двух прекрасных мальчишек. Старшему - 15 лет, а младшему – девять лет. Но супруги отчаянно хотели еще ребеночка. И вот тест показал заветные две полоски. Анастасия, как и полагается, отправилась на УЗИ.

- Почему-то еще накануне исследования я почувствовала, что ребенок будет не один, - рассказала женщина врачам центра.

Материнское сердце не обмануло. Под ним бились еще три крошечных сердечка.

- Для меня известие о тройне в тот момент казалось само себе разумеющимся, - продолжает женщина.

Морально Анастасия была готова к тому, чтобы стать многодетной. Но вот ее состояние всю беременность было под пристальным вниманием врачей. Ведь тройня – всегда риск, причем, как для жизни роженицы, так и для деток.

К счастью, все прошло благополучно. Детки появились на свет на сроке 34 с половиной недель.

ПРЕКРАСНЫЕ МАЛЫШИ

При этом, как отмечают в перинатальном центре, для многоплодной беременности младенцы довольно упитанные!

Рома весит 1990 граммов и его рост – 44 сантиметра, а сестрички – итого больше. У Наташи вес 2020 граммов и рост 41 сантиметр, а у Евы – два килограмма 35 граммов и 5 сантиметров! И все детки внешне не похожи друг на друга.

Кстати, только за последнюю неделю в Перинатальном центре родилась уже вторая тройня. И, конечно, каждая из мам считает себя самой счастливой.

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