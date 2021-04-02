В Ростове-на-Дону начался сезон клещей. Рассказываем, как защититься от кровососов

В соцсетях ростовчане уже начали жаловаться на клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вместе с весной и теплой погодой в Ростов-на-Дону пришел сезон клещей. В социальных сетях жители уже жалуются на нашествие кровососов. Эксперты регионального Роспотребнадзора рассказали, как спастись от паразитов и оказать первую помощь при укусе.

КАК СПАСТИСЬ ОТ ПАРАЗИТА

Собираясь на прогулку в лес или парк, лучше надеть удобные закрытые вещи. В этом случае даже если клещи заползет под одежду, его можно быстро обнаружить и легко удалить. При этом осматривать себя эксперты советуют каждые 15 — 20 минут.

Случаев энцефалита в области не регистрировалось. Фото: Мария ЛЕНЦ

— Этот существенно снизит риск присасывания клеща к телу, хотя и не дает гарантий. Будьте осторожны, садясь и ложась на траву. В этом случае клещ может прицепить к верхней части одежды или к голове, — пояснили в «Роспотребнадзоре».

Кроме того, клещи долго выбирают место прежде, чем присосаться. Вполне возможно обнаружить клеща еще до укуса.

Более 15 тысяч гектаров обработано от клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ

ЕСЛИ УЖЕ УКУСИЛ

Пострадавшим от укуса обычно советуют сразу обратиться в больницу. Врачу аккуратно снимут клеща и обработают рану. Однако если поблизости нет медучреждения, удалять паразита придется самостоятельно.

При этом нужно постараться не оторвать так называемый «гипостом». Это часть тела клеща, своеобразный «гарпун», который паразит вонзает при укусе. После этого рану нужно обработать йодом или спиртом — пузырьки с ним должны быть в вашей сумке.

Во время отдыха на природе не стоит забывать о мерах безопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Распространенная ошибка — капать что-то на клеща и ждать, когда он отпадет. Клещ не отпадет. А пока вы будете ждать, он продолжит вводить в кровь возбудителей, — поясняют специалисты.

Если на территории встречаются энцефалитные клещи, за пострадавшим в течение двух будут наблюдать врачи. Они будут каждый день измерять пациенту температуру.

ЧЕМ ГРОЗИТ УКУС

В Ростовской области не регистрировались случаи энцефалита — вируса, поражающего центральную нервную систему. Тем не менее возможны привозные случаи. Заболевания энцефалитом встречались в других областях Южного федерального округа.

Список регионов ЮФО, эндемичных по вирусному энцефалиту. Фото: Роспотребнадзор.

Болезнь может привести к менингиту, параличу и даже смерти.

Первые симптомы заболевания:

- Повышенная температура

- Головные боли

- Ломота в суставах

При этом в области зарегистрированы случаи Крымской геморрагической лихорадки — острого инфекционного заболевания. Лихорадка сопровождается интоксикацией организма и кровоизлиянием.

Первые симптомы:

- Резкое повышение температуры

- Мышечная боль

- Головная боль

- Тошнота, рвота, диарея

В ЦИФРАХ

От клещей обработано:

15 056 гектаров территории

1 459 945 голов скота

Взято проб:

- На туляремию — 220

- На лихорадку – 60

- На вирус энцефалита — 195

Все пробы дали отрицательные результаты.

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