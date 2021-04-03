Новости Ростова-на-Дону на 3 апреля 2021: многоуровневую парковку построят на Военведе, администрацию обязали убрать свалку на Левенцовке

Многоуровневая стоянка появится на улице Тимошенко. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новости Ростова-на-Дону на 3 апреля 2021 — подборка главных событий от «КП-Ростов». Рассказываем, что случилось в городе и области за сутки.

На улице Тимошенко построят многоуровневую крытую стоянку. Под парковку выделят участок площадью 0,5 гектара. Машины можно будет парковать на крыше объекта. Внутри расположится автомастерская.

Ростовский областной суд обязал администрацию убрать свалку на Левенцовке. Напомним, мусорный полигон располагается между аэродромами Северный и Центральный. Жители жаловались, что полигон в черте города влияет на экологию.

Ростовчан начнут прививать на дому. Такая услуга будет доступна каждому, кто не может самостоятельно добраться к пунктам вакцинации, например, по состоянию здоровья. В выходные откроются два дополнительных прививочных пункта. Один из них будет располагаться на Соборной площади, а второй — в здании столовой на Центральном рынке.

Надземный пешеходный переход построят на четырехполосном участке трассы возле СНТ «Труд». Длина перехода составит 100 метров, будет оснащен пандусами и платформами для людей с ограниченными возможностями.

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