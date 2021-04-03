Коронавирус в Ростове-на-Дону на 3 апреля 2021: скончались 27 зараженных дончан

Заразились еще 243 жителя области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону коронавирусом за сутки заразились 96 человек. Число зараженных по Ротсовской области увеличилось на 243 человека. Общее число инфицированных составило 81 320.

За сутки от коронавируса вылечились 202 человека. За весь период выздоровели 73064 жителя.

Положительные тесты на ковид получили жители 46 городов и районов. Среди новых заболевших 24,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет; 34,5% - от 46 до 65 лет. 24,3% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 6,6% - старше 80 лет; 9,9% - дети.

В ковидных госпиталях проходят лечение 1 895 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 16 человек. Не неинвазивных ИВЛ — 172 пациента.

За сутки скончались 27 зараженных. Это 12 женщин в возрасте от 44 до 88 лет и 15 мужчин от 45 до 88 лет. У всех были диагностированы сопутствующие хронические заболевания. С начала пандемии жертвами вируса стали 3 632 жителя Ростовской области.