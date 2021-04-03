Погода в Ростове-на-Дону на 3 апреля 2021: ожидаются проливные дожди с грозой

Днем температура может подняться до +11 градусов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 3 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным ростовского гидрометцентра, суббота будет дождливой.

Ночью температура составит плюс три — плюс пять градусов. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем столбик термометра поднимется лишь до плюс девяти — плюс 11 градусов. В течение суток будут лить дожди. Скорость ветра может достигать 5 — 10 метров в секунду.

По Ростовской области пройдут небольшой и умеренный дожди. Вечером прогнозируются осадки с грозой. Ночью и утром некоторые районы накроет туман. Температура воздуха ночью составит плюс один — плюс шесть градусов. Днем на термометре будет плюс семь — плюс 12 градусов. Скорость ветра - 5 - 10 метров в секунду. По югу и востоку до плюс 18 градусов.