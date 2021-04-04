Коронавирус в Ростове-на-Дону на 4 апреля 2021: число зараженных дончал перевалило за 81,5 тысячи

Жертвами ковида стали 24 пациента. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост зараженных составил 97 человек. Всего в Ростовской области коронавирусом заразились еще 242 жителя. Общее число инфицированных достигло 81562.

За сутки от ковида вылечился 201 зараженный. С начала пандемии выздоровели 73 265 пациентов.

Новые случаи заражения выявили в 46 городах и районах области. Среди зараженных 26,5 % — жители в возрасте от 18 до 45 лет. 36,4% — от 46 до 65 лет. 20,2% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 7,4% - старше 80 лет; 9,5% - несовершеннолетние.

В больницах остается 1 921 пациент. 18 из них находятся в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких. 183 пациента подключены к неинвазивным ИВЛ.

Подтвердилась смерть 24 пациентов с коронавирусом. Это десять женщин в возрасте от 48 до 95 лет и 14 мужчин от 64 до 90 лет. У всех зараженных были сопутствующие хронические заболевания. За все время жертвами ковида стали 3 656 жителей области.