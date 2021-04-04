Погода в Ростове-на-Дону на 4 апреля 2021: ливни и ураганный ветер надвигают на город

Температура составит - плюс восемь - плюс десять градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 4 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным синоптиков, воскресенье будет ветреным и пасмурным.

По данным ростовского гидрометцентра, ночью температура составит плюс четыре — плюс шесть градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс восьми — плюс десяти градусов. Скорость ветра может достигать 12 — 14 метров в секунду. При этом, по данным управления ГО и ЧС, возможны порывы до 20 метров в секунду. На донскую столицу обрушатся ливни.

По Ростовской области также ожидаются дожди. Вечером в отдельных районах прогнозируются сильные осадки. Температура воздуха ночью составит плюс два — плюс семь градусов, днем — плюс четыре — плюс девять градусов. В южных районах потеплеет до плюс 15 градусов. Возможен ветер до 6 — 11 метров в секунду с порывами до 12 — 14 метров в секунду.