В Ростове наградили победительницу конкурса «Мисс-следствие — 2021» Офелию Чернышову

Самая очаровательная сотрудница Следственного комитета рассказала о себе в эфире Радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM.

Сегодня, 5 апреля, в пресс-центре "КП - Ростов-на-Дону" состоялось важное и очень ответственное событие: награждение победительницы нашего весеннего конкурса "Мисс следствие-2021": нет права на ошибку.

Торжественное награждение в пресс-центре редакции «КП Ростов-на-Дону». Фото: Ольга ГОПАЛО

ВЫБРАТЬ ЛУЧШУЮ - ЗАДАЧА СЛОЖНАЯ

Голосование за самую очаровательную сотрудницу Следственного комитета Ростовской области шло на нашем сайте kp.ru больше месяца. В состязании соревновались не просто высококлассные профессионалы на службе, но и нежные, женственные, добрые и искренние красавицы.

А перед голосующими стояла по-настоящему сложная задача — выбрать самую-самую. Кажется, это было просто невозможно! Десятки тысяч наших читателей снова и снова отдавали свои голоса за участниц в погонах. В свою очередь, редакция «Комсомольской правды» уверена: каждая была достойна победы!

За Офелию было отдано 24 158 голосов. Фото: Ольга ГОПАЛО

"ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЕ"

В итоге наибольшее количество читательских голосов набрала батайчанка Офелия Чернышова. Девушка работает в следственном управлении Следственного комитета Ростовской области уже четвертый год.

- Будучи студенткой магистратуры юридического факультета ЮФУ, я просто решила попробовать свои силы в этом направлении. Пришла в следственный отдел по Железнодорожному району, и оказалось, что могу оказать посильную помощь следователю, - вспоминает Офелия во время интервью на Радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM. - Уже в первые две недели я поняла, что это действительно мое: у меня лежит душа к следственной работе, я получаю удовольствие от нее, и мне захотелось связать жизнь с этой профессией.

Интервью для радио "КП". Фото: Ольга ГОПАЛО

"РАБОТА ТРЕБУЕТ 100% ОТДАЧИ"

Главной сложностью победительница нашего конкурса считает нехватку времени, ведь работа следователя требует стопроцентной отдачи. Собственные увлечения и встречи с друзьями отходят на второй план.

При этом Офелия уверена, что настоящий следователь со временем не черствеет на работе, а наоборот.

- За время работы я заметила, что становишься терпимее ко всему, даже добрее. Нужно быть лояльным, когда человек приходит к тебе со своей проблемой — поддержать его, помочь провести проверку и расследовать уголовное дело, - поделилась она. - Надеюсь, этот конкурс и мое интервью поможет кому-то сегодня сделать такой же выбор, какой я сделала в свое время: связать свою жизнь со следствием.

КОНКУРС «МИСС СЛЕДСТВИЕ - 2021»

Полюбоваться на фото всех самых прекрасных участниц конкурса СК Ростовской области и «КП - Ростов-на-Дону» можно по ссылке.