Новости Ростова-на-Дону на 5 апреля 2021: «Ростов» проиграл «Спартаку», иномарка врезалась в здание университета

Матч Ростов - Спартак прошел на "Ростов Арене". Фото: ФК "Ростов".

Новости Ростова-на-Дону на 5 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала информацию о главных событиях донской столицы и области.

ФК «Ростов» проиграл «Спартаку» со счетом 2:3. В первом тайме обе команды задали игре активный темп. Счет открыли гости — Виктор Мозес забил в ближний угол. После этого игрок «Спартака» Павел Маслов забил в свои же ворота. Второй гол в ворота москвичей отправил 23-летний Георгий Махатадзе. За пару минут до окончания первого тайма счет сравнял Александр Соболев. Во новом тайме лидерство оказалось на стороне гостей. Дубль оформил Соболев.

На улице Большой Садовой иномарка врезалась в университет. Как сообщили в донской Госавтоинспекции, водитель «Фольксвагена» поехал на запрещающий сигнал светофора. Машина влетела в иномарку «Киа Риа». От удара автомобиль «Киа Риа» отбросило на здание, в котором располагается один из местных вузов.

В центре Ростова произошел настоящий потоп. Местные жители рассказали, что водой залило переулок Соборный и улицу Чехова. Напомним, почти весь день 4 апреля в донской столице лили сильные дожди.

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