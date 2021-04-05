Коронавирус в Ростове-на-Дону на 5 апреля 2021:за сутки вылечились более 200 зараженных

Жертвами ковида за сутки стали 15 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 98 человек. Всего в Ростовской области ковид подтвердился у 241 жителя. Общее число инфицированных достигло 81 803.

За сутки от вируса вылечился 201 человек. С начала пандемии выздоровели 73466 пациентов.

Новые случаи заражения выявили в 46 городах и районах области. Среди новых заболевших 28,6% - в возрасте от 18 до 45 лет; 36,9% - от 46 до 65 лет. 21,2% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 4,6% - старше 80 лет; 8,7% - несовершеннолетние.

В больницах остаются 1 924 зараженных. В тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 24 инфицированных. 185 госпитализированных – на неинвазивных ИВЛ.

Подтвердилась смерть 15 жителей области. Среди них шесть женщин в возрасте от 48 до 93 лет и девять мужчин от 62 до 83 лет. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время жертвами коронавируса стали 3 671 человек.