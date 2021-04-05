Дом-бабочка и театр-рояль: эти странные ростовские здания поразят всю Россию

Круглый дом в Таганроге. Фото: соц. сети, паблик "Таганрог"

Донской регион, как и его столица - Ростов, может похвастаться необычными зданиями. В нашей области кроме классического советского конструктивизма можно встретить постройки, выбивающиеся из общей картины. Первое, что приходит в голову, когда говорят о донской столице, - это, конечно, знаменитые театры - музыкальный и драматический. Они выглядят, как огромный комбайн или рояль.

Ростовский музыкальный театр в виде рояля. Фото: официальный сайт учреждения.

КРУГЛЫЙ ДОМ

Однако есть постройки, о которых никто не знает. Так в Таганроге имеется круглый дом. Он считается первым в СССР подобным сооружением. Был построен в 1929 году и представляет из себя разорванное кольцо с одним входом во внутрь. Корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" поговорил на тему с ростовскими урбанистами.

Драматический театр имени Горького в виде трактора. Фото: соц. сети учреждения.

Этот дом считался экспериментальным. Он являлся символом советской архитектуры: при его строительстве использовали минимальное количество ресурсов при этом здание получилось прочным.

Интересно, что внутри - прекрасное акустика, что одновременно является плюсом, если речь идет о проведении каких-либо мероприятий во дворе, и минусом с точки зрения шума из соседних окон. Еще одна особенность - общий балкон, куда можно выйти из квартир второго и третьего этажа. Однако с виду уникальное здание не было оборудовано канализацией и водопроводом вплоть до 60-х годов прошлого века.

Внутри - тесный двор. Фото: соц. сети, паблик "Таганрог"

ПРОФЕССОРСКИЙ ДОМ НА ФУНДАМЕНТЕ ЦЕРКВИ

В Ростове-на-Дону на улице Горького расположено здание, которое выделяется своей архитектурой на фоне остальных. Местные называются его бабочкой. Немногие знают, что, если смотреть на него с высоты птичьего полета, можно заметить схожесть с этим крылатом существом.

Местная жительница Лариса Фоменко рассказала, что здание было построено в 1937 году. В период Великой Отечественной в него попала бомба, сгорели деревянные перекрытия. Несколько лет постройка была на ремонте.

Дом расположен на Горького, 82. Фото: "яндекс-карты"

- Раньше на месте дома был большой храм. Во время советской власти его снесли и построили дом для профессорского состава РГУ и медицинского института, - отмечает Лариса. - Говорят, что особо не мудрили и дом стоит чуть ли не на фундаменте церкви, а во внутреннем дворе, под детской площадкой, якобы, замурованы входы в церковные подвалы. Некоторые жильцы предлагали раскрыть эти подвалы и сделать подземную парковку, но не решились. Как говорится, живем на костях.

Строился дом по проекту архитектора Эберга. Поговаривают, что тот придал зданию форму одной из букв алфавита - на эту букву начиналось имя его любовницы. Однако местным больше кажется, что здание выполнено в виде бабочки, расправившей крылья.

Дом со спутника. Фото: "яндекс-карты"

ТРИУМФАЛЬНЫЕ АРКИ

Еще одна достопримечательность Ростовской области, о которой мало, кто знает, - триумфальная арка в Новочеркасске. Всего в городе их две. Они являются памятником русского классицизма и были построены в 1817 году в честь победы в Отечественной войне. Таким образом императорская власть хотела подчеркнуть вклад донского казачества в борьбе с Наполеоном.

Их спроектировал и построил известный швейцарский архитектор Луиджи Алозия Руска. По легенде, сначала хотели создать только один монумент в преддверии приезда российского императора в город. Однако никто точно не знал, по какой дороге будет ехать государь - с западной стороны или восточной. Тогда местные градоначальники и решили на всякий случай сделать две одинаковые триумфальные арки.

Триумфальная арка в честь победы в Отечественной войне. Фото: администрация Новочеркасска

В советский период монументы забросили. С них сняли на переплавку всю бронзовую отделку. Был наложен негласный запрет на упоминание самого предназначения арок. В 2000-х по чертежам была произведена реставрация. Восстановлены декоративные элементы, шары, барельефы.

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