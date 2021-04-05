В Ростовской области депутат вместе с дайверами очистил берег и дно Голубого озера от мусора

Депутат Михаил Сапрыкин вместе с командой дайверов очистил акваторию Голубого озера от мусора. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростовской области в рамках проекта партии «Единая Россия» прошла масштабная экологическая акция «Чистая страна». Больше двух тысяч дайверов, волонтеров и просто неравнодушных людей отправились на водоемы, чтобы очистить берег и дно от отходов. Одним из мест активной работы стало озеро Голубое вблизи села Самарского.

Именно здесь чаще всего летом отдыхают не только местные жители, но и ростовчане. Кстати, купаются в озере даже зимой. Так, пенсионерки из Батайска организовали свой клуб моржей и каждый день в любое время года и любую погоду приезжают сюда, чтобы поплавать.

Но, к сожалению, многие отдыхающие не задумываются о чистоте пляжа и оставляют мусор прямо на берегу.

- Очень печально наблюдать ситуацию, когда люди выезжают отдохнуть на природу и оставляют после себя горы мусора. Я не могу этого понять, как и те ребята, которые сегодня поднимали мусор из водоемов и собирали его по берегам наших озер, прудов и рек, - прокомментировал заместитель председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Михаил Сапрыкин.

Дайверы не жалели сил во время уборки пляжа Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

СДЕЛАЛИ ПЛАНЕТУ ЧУТОЧКУ ЧИЩЕ

В минувшее воскресенье, 4 апреля, именно Михаил Сапрыкин дал старт очистке берега и дна водоема. Несмотря на дождливую погоду, парламентарий, а также ростовские дайверы приехали к озеру и потрудились на славу. Кстати, в этой акции принял участие даже 14-летний мальчик – он вместе с отцом-дайвером очищал дно озера, не отставая от взрослых.

- Идея посвятить день очистке берега и дна водоема принадлежит депутату Заксобрания Михаилу Сапрыкину. Он обратился с этим предложением в наш клуб, и мы все его поддержали. Эта инициатива – убрать зону отдыха - очень нужная и полезная, - рассказал руководитель клуба подводного плавания «Тайгер» Вячеслав Мелихов.

В результате со дна и берегов озера насобирали десятки мешков мусора, которые оставили после себя отдыхающие.

- Я благодарю всех участников акции, всех, кто откликнулся на наш призыв, всех, кто в выходной день отложил свои дела и вместе с семьями и друзьями выехал на близлежащие водоемы и сделал нашу область, а вместе с тем и нашу планету, чуточку чище, - сказал Михаил Юрьевич.

Еще одной масштабной экологической инициативой, которая объединила тысячи ростовчан, стала акция «Сдай в переработку электрохлам». Мероприятие также является частью проекта «Чистая страна».

В донской столице были развернуты пять точек приема вторсырья, где каждый желающий мог сдать отслужившую бытовую технику, батарейки и лампочки. Кроме того, для горожан был организован сбор привычных фракций вторсырья — макулатуры, стекла, пластика и батареек.

- Мы должны приучиться разделять отходы на фракции, чтобы дать им вторую жизнь. Пластик можно переработать и создать из него новые вещи, например, резину, которую можно направить на покрытие для спортивных и детских площадок, - прокомментировал Михаил Сапрыкин.

Кстати, сам депутат в этот день сдал старый монитор. Сдать отходы можно каждое первое воскресенье месяца.

КОНКРЕТНО:

Пункты сбора в Ростове-на-Дону организованы по следующим адресам:

1. D30 Креативное пространство «Новый деловой творческий центр»

адрес: ул. Донская, 30

время работы: 12.00 - 14.00

2. Пункт приема «Экоцентр»

адрес: ул. Каширская, 8/6

время работы: 13.00 - 15.00

3. Пункт приема

адрес: пер. Автомобильный, 22

время работы: 12.00 - 14.00

4. Парк «Плевен»

адрес: пр. Зорге/Стачки

время работы: 13.00 - 14.00

5. Площадь перед зданием Первомайского района

адрес: пер. Воровского, 48

время работы: 11.00 -12.00

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