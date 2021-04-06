Новости Ростова-на-Дону на 6 апреля 2021: Донская митрополия прокомментировала обвинения в доведении священника до суицида

Главные новости Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 6 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала информацию о главных событиях донской столицы и области.

Донская митрополия ответила на обвинения в доведении священника до суицида. Напомним, о гибели Андрея Немыкина высказался его друг Иван Жилинский. Он заявил, что до этого поступка священника довела нищета. Пресс-секретарь митрополии Игорь Петровский сообщил, что Немыкин служил в приходе, который находится при госпитале ФСБ. По его словам, ветераны спецслужб поддерживали и храм, и его настоятеля.

В Ростове ликвидируют самовольно построенные гаражи, сараи, будки. К таким относятся объекты, построенные на государственной земле без разрешения или с разрешением, действие которого истекло. Власти будут проводить специальные проверки и реагировать на жалобы горожан.

Водитель такси протаранил мусоровоз и сбил рабочего на улице Байкальской. Пострадавшего доставили в больницу. По данным донской автоинспекции, автомобилист сел за руль в нетрезвом состоянии. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч и лишение водительских прав.

Ростовская область оказалась лидером в ЮФО по числу жертв коронавируса в феврале. За месяц от ковида скончались 531 пациент. При этом в январе в области было зарегистрировано 916 летальных случаев.

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