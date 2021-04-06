Коронавирус в Ростове-на-Дону на 6 апреля 2021: число зараженных дончан перевалило за 82 тысячи

В Ростове-на-Дону коронавирусом заразились 97 жителей. Всего в Ростовской области ковид подтвердился еще у 240 человек. Общее число инфицированных достигло 82 043.

За сутки от коронавируса вылечились 203 человека. За все время выздоровели 73 669 человек.

Новые случаи заражения выявили в 45 городах и районах области. Среди новых заболевших 30,5% - люди молодого и среднего возраста — от 18 до 45 лет; 36,3% - от 46 до 65 лет. 20,8% инфицированных – пенсионеры от 66 до 79 лет; 6,2% - старше 80 лет; 6,2% - дети.

В больницах остаются 1 965 зараженных дончан. Из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких. 187 человек подключены к неинвазивным ИВЛ.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще пять человек. Это три женщины 48, 74 и 84 лет, а также 57-летний и 81-летний мужчины. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами ковида стали 3 676 человек.