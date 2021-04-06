Погода в Ростове-на-Дону на 6 апреля 2021: ураганный ветер ожидается в городе

По области скорость ветра может достигать 23 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 6 апреля 2021 — публикуем прогноз. В ростовском Гидрометцентре прогнозируют теплый и ветреный день.

Ночью температура составит плюс два — плюс четыре градуса. Пройдет дождь. Днем столбик термометра поднимется до плюс 10 — плюс 12 градусов. В течение дня серьезных осадков не ожидается. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду с порывами до 12 — 14 метров в секунду.

В Ростовской области пройдут небольшие и умеренные дожди. На севере может выпасть мокрый снег. Местами сильные осадки. Ночью и утром отдельные районы накроет туман. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, местами порывы до 15 — 20 метров в секунду. Утром и днем по востоку — до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс два — плюс семь градусов, при прояснениях — до минус двух. Днем термометр покажет плюс 9 — плюс 14 градусов.