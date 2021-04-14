"Испанской любовницей оказалась их подруга": Андрей Малахов считает, что Мамаевы придумывают скандалы ради денег

Павел и Алана Мамаевы. Фото: соц. сети героини публикации

Популярный на всю страну телеведущий Андрей Малахов рассказал, что предполагаемая любовница игрока "Ростова" Павла Мамаева на самом деле оказалась подругой его семьи. По его словам, супруги часто придумывают истории, чтобы подогреть к себе интерес и заработать денег. Видимо, скандал с очередной изменой футболиста - не более, чем хайп. Малахов высказался на тему во время своего мастер-класса для студентов ИГСУ РАНХиГС.

- Оказалось, что у Павла есть любовница, ею оказалась их подруга. Это все манипулирование над СМИ, чтобы все кидались и предлагали им деньги. Так же, как рэперы, которые разводятся, потом не разводятся. - передает слова телеведущего "Спорт-экспресс". - Журналистика последних 4 лет разрушена молодыми редакторами, которые не умеют договариваться с людьми. Они могут только предлагать деньги.

По его словам, семья Мамаевых постоянно придумывает истории и зарабатывает на них. Особую роль в этом занимает сама Алана.

- Она понимает, что может продавать себя только в качестве жены Павла, известного футболиста. Больше она неинтересна, - высказал свое мнение Малахов.

Напомним, скандал с изменой Павла Мамаева разгорелся в марте этого года. Об этом рассказала его супруга Алана у себя в инстаграм-аккаунте. Она также показала предполагаемую соперницу. Ей оказалась испанская модель. Чуть позже ее обнаружили без сознания в своей московской квартире. Ее подруга сообщила, что разбитая горем жена футболиста выпила лекарств и крепко уснула.

Так или иначе, но сейчас супруги общаются, как ни в чем не бывало. Павел часто мелькает на странице у Аланы, которая убеждает всех, что они разводятся мирно, без скандалов. По ее словам, они всегда будут общаться, так как у них общие дети.

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