Ирина Безрукова рассказала о скандалах в семье

Ирина Безрукова родилась в семье врача и музыканта. Фото: официальный аккаунт Ирина Безруковой в "Инстаграме"

Ирина Безрукова откровенно рассказала о проблемах и скандалах в семье. Пост о родителях она опубликовала в своем блоге в «Инстаграме». По словам известной актрисы, ее отец был музыкантом, мать – врачом.

Актриса поделилась с подписчиками непростой историей своих родителей. Фото: официальный аккаунт Ирины Безруковой в "Инстаграме"

- Молодые и красивые. Кажется, что впереди у них невероятное будущее. Но, увы, - говорит актриса.

Несмотря на то, что у супругов родились две чудесных дочери, семью сохранить не удалось. Сначала трудности возникали из-за того, что приходилось часто переезжать.

- А со временем в жизни папы становилось все больше алкоголя. Как следствие - срывы, скандалы и многое другое. Недовольство жизнью с обеих сторон. И неминуемый развод. А после - смертельная болезнь у мамы и новая семья у папы, - делится со своими подписчиками Ирина.

Актриса выложила откровенный пост в своем "Инстаграме". Фото: официальный аккаунт Ирины Безруковой в "Инстаграме"

Актриса говорит о том, что очень часто в молодости все представляют идеальное будущее, но часто реальность оказывается очень далекой от идиллии.

- Череда решений, которые мы принимаем здесь и сейчас, зачастую приводят совсем не к той жизни, какую хотели изначально. Только глядя сквозь призму своего и чужого опыта, понимаешь, как важно взвешенно и осознанно принимать каждое решение, - отметила актриса.

Свой пост Ирина Безрукова проиллюстрировала свадебной фотографией родителей. Подписчики оставили сотни комментариев под ним.

- Какие родители! Ирина, вы - копия мамы, - написала одна из них.

- Мама - невероятная красавица, - отметил другой подписчик.

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