В донском Заксобрании подняли вопрос о свободной продаже наркосодержащих препаратов в аптеках

Депутат Заксобрания Екатерина Стенякина обсудила вместе с коллегами проблему аптечной наркомании. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области на очередном заседании обсудили закон о молодежной политике, выборы в молодежный парламент, а также проблемы, связанные с аптечной наркоманией.

Модератором встречи выступила председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике, депутат Екатерина Стенякина.

ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

По словам парламентария, если взять статистику за прошедший год, то 22 процента от общего числа наркозависимых – это те люди, которые приобретают опасные препараты в аптеках.

- Так вот, по сравнению с 2019 годом, количество таких наркозависимых увеличилось на 2 процента. То есть, несмотря на все наши усилия, идет рост. Мы провели анализ ситуации вместе с ГУ МВД Ростовской области и Росздравнадзором и выяснили, что есть ряд препаратов, которые вообще не подлежат строгому учету в аптеках и продаются почему-то без рецепта. Это противоэпилептические препараты. Но, к сожалению, люди, которые страдают аптечной наркоманией, беспрепятственно покупают их в аптеках. Это целый набор препаратов. Их спокойно продают фармацевты, и аптечная наркомания никуда не исчезает, - прокомментировал Екатерина Стенякина.

Поэтому депутаты намерены отправить обращение в адрес министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. В соответствующем документе парламентарии будут просить внести эти препараты в перечень подлежащих обязательному учету.

ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Второй важной темой в повестке дня стали выборы в молодежный парламент при Заксобрании. Они должны пройти в этом году.

- Действующий созыв отработал уже два года. Отработал успешно. Но мы решили немного изменить подход к формированию молодежного парламента. Я напомню, что в прошлом году был принят закон о государственной молодежной политике в Российской Федерации. Именно депутаты Законодательного собрания Ростовской области выступили с инициативой увеличить возраст молодых людей до 35 лет включительно. Нас услышали федеральные законодатели, и теперь это прописано в федеральном законе. Поэтому в положении о молодежном парламенте мы предлагаем изменить возраст членов молодежного парламента с 30 до 35 лет включительно. Тем самым дать возможность молодым людям участвовать в парламентской жизни нашего Законодательного собрания и, возможно, делать наш молодежный парламент более зрелым и содержательным, - прокомментировала Екатерина Стенякина.

Отметим, донские депутаты в целом уделяют большое внимание молодежи и ее проблемам. При этом молодежь – весьма разноплановая среда, и ее интересы неоднородные. К примеру, заботы 14-летнего школьника очень сильно отличаются от проблем 35-летнего человека, и законотворцам очень важно правильно ориентироваться в запросах этой широкой демографической прослойки.

Поэтому Екатерина Стенякина часто проводит встречи с молодежными общественными объединениями. Так, на последней из них парламентарий подняла вопросы, связанные с проблемами работающих молодых людей.

- В силу различных причин в трудовой деятельности молодых людей есть ряд сложностей, но такие проблемы нужно решать, потому что это очень важная часть молодежной политики. Например, молодой человек является менее защищенным с точки зрения доходов, чем опытный специалист: у него меньше зарплата, чем у работников со стажем, нет большинства надбавок, ему дороже болеть, как правило, молодые люди несут большую финансовую нагрузку в виде ипотеки, кредитов и так далее, - отметила тогда парламентарий, подчеркнув, что все эти вопросы надо решать.

«БУДУТ ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ МОЛОДЫХ РЕБЯТ»

Еще одной темой, попавшей в фокус депутатского внимания, стал закон «О государственной молодежной политике в Ростовской области» .

- Мы рассматриваем очень подробно деятельность комитета по молодежной политике правительства Ростовской области. В этом году мы мониторим закон о молодежной политике на территории нашего региона. Для чего мы это делаем? В связи с принятием федерального закона о государственной молодежной политике есть решение пересмотреть наш областной закон. Мы уже видим, что там будут глобальные изменения в интересах наших молодых ребят. Мы начинаем работу над нашим региональным законом. На следующей неделе у нас пройдет открытая трибуна, на которую мы приглашаем абсолютно всех молодых жителей Ростовской области. Мы хотим услышать их предложения в обновленный региональный закон о государственной молодежной политике. Мы бы очень хотели расширить меры социальной поддержки для молодежи. Возможно, предусмотреть какие-то новые формы взаимодействия с ребятами. Принятие нового закона дает новые возможности. И значит молодежная политика в Ростовской области не может быть такой, какой она была прежде, - подытожила Екатерина Стенякина.