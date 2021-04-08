Что случилось за сутки в Ростове и области. Фото: Екатерина Попова.

Новости Ростова-на-Дону. Главное за 8 апреля 2021 года — подборка «КП-Ростов». Мы собрали всю информацию о главных событиях города и области.

Полицейские задержали ростовского журналиста Игоря Хорошилова. У него изъяли телефоны и другую технику. Сначала появилась версия, что задержание связано с делом концерна «Покровский». Однако позже его коллега Елена Романова опровергла эту информацию. Сейчас в ситуацию вмешался Союз журналистов России. Его сотрудники выясняют, насколько обосновано было задержание.

Строительство канатной дороги В Ростове-на-Дону может проинвестировать московская компания. Свои предложения в департамент транспорта уже направили две организации. С одной из них власти уже провели два рабочих совещания. Напомним, канатная дорога должна появиться до 2035 года, она свяжет Театральную площадь и «Ростов Арену».

Возбуждено 43 административных дела из-за ям на дорогах. При этом 70 процентов нарушений — это дефекты дорожного покрытия. На днях власти провели инспекцию на улицах Доватора и Силикатной. Собственники дорожных участков получат предписания.

В Северное водохранилище выпустят амура и толстолобика. Как сообщили в Минприроды области, сделают это после того, как водохранилище заполнится водой. Напомним, недавно водоем почти обмелел из-за прорыва дамбы.

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