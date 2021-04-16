Тренер "Ростова" усмиряет звезд: Валерий Карпин "разнес" игроков после матча

Карпин работает с командой уже четвертый год. Фото: ФК "Ростов"

Болельщики ФК "Ростов" стали свидетелями настоящего разноса, который главный тренер команды Валерий Карпин устроил своим игрокам. После очередного матча в раздевалке повисла гробовая тишина. Нарушил ее только наставник "желто-синих", поставив перед футболистами однозначный ультиматум: играть или уйти из команды. "Ростов" проигрывает уже второй матч подряд. Команда не может прервать неудачную серию. Закулисье донского клуба показали в новом реалити-шоу "Ростов-на-кону".

- Вы все делаете наоборот. Потому что кто-то не знает, как правильно? Кого вы собираетесь обыграть так? - обрушился на своих игроков Карпин.

32-летний Павел Мамаев. Фото: "Матч премьер"

Пока тренер пытался донести свои мысли сквозь отборный мат, молодежь молча сидели и слушала каждое его слово. Понимание в глазах прослеживалось даже у тех, кто не говорит по русский. Все замерли на своих местах, а один из лучших полузащитников чемпионата Норманн вообще опустил голову в мыслях о своей игре. Другая звезда нашего футбола - Павел Мамаев с виноватым лицом на нервной почве грызет ногти, внимательно слушая тренера.

Матиас Норманн. Фото: "Матч премьер"

После какого именно матча произошел разбор полетов, точно непонятно. Ясно одно - тренер недоволен игрой и не стесняется говорить об этом.

- Если вы не собираетесь играть, так и скажите. Просто сразу дайте понять, что вы не можете бегать, как надо, выполнять задачи. Будем искать тех, кто может, - сказал Карпин.

В шоу также показали эмоции всей команды после поражения от "Спартака" и "Рубина". Особенно тяжело было проигрывать казанским футболистам. Новый игрок "Ростова" Али Соу в раздевалке сидел неподвижно, уставившись в пол. Было видно, что все разочарованы своим выступлением на поле.

- Бывают такие поражения, после которых не хочется ни о чем думать. Потом понимаешь, что надо работать, чтобы изменить это, - рассказал, как остро переживает неудачи Карпин.

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