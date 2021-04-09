В Ростове «Московская Строительная Компания» начала возведение последних трех домов жилого комплекса на Ларина

Фото: МСК

Дома третьей очереди строительства - литеры 1, 8 и 9, - возводимые на улице Ларина, станут завершающим этапом строительства ЖК «Сердце Ростова 2». Счастливыми новоселами станут порядка 1200 человек. Продажи на квартиры уже открыты. Чем же будут отличаться последние три дома от предыдущих домов комплекса?

ХОРОШИЕ ПЛАНИРОВКИ И ОТДЕЛКА WHITE BOX

На выбор представлены и компактные студии, и просторные 4-комнатные квартир с террасами. В 9 литере, например, имеются приоритетные для многих планировки-«бабочки», выходящие на две стороны дома. Одним из существенных преимуществ является квадратная форма комнат и наличие помещений под гардеробные.

Отдельно стоит сказать про возможность покупки жилья уже с ремонтом. Застройщик в рамках отделки White box может самостоятельно сделать стяжку пола, отштукатурить стены в комнатах, подготовить их под финишное покрытие. Останется только подобрать и наклеить обои. Также компания позаботится за вас об электропроводке в квартире, подготовит места для розеток, выключателей, интернета и ТВ.

Фото: МСК

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Стоит отметить, что внутреннее дворовое пространство будет закрытым, так как литеры расположены таким образом, что замыкают его. Здесь будет размещена вся необходимая для жизни инфраструктура и благоустройство – детские и спортивные площадки, зоны отдыха и барбекю. И главное, все это будет скрыто от посторонних глаз прохожих. На территории комплекса предполагается велопарковка, которая является отличным решением для тех, кто предпочитает активный образ жизни.

Для людей с ограниченными возможностями на территории комплекса предусмотрены пандусы. Жители с плохим зрением смогут ориентироваться с помощью тактильной плитки и специальных направляющих.

Во дворе домов также предусмотрен подземный паркинг. Будущие собственники уже могут купить себе машиноместо.

Фото: МСК

НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Все нужные социальные объекты есть рядом с жилым комплексом «Сердце Ростова 2». В шаговой доступности располагаются школы, необходимые магазины, торговые центры, включая один из самых крупных в городе. Кроме того, прямо на территории комплекса будет собственный детский сад, куда молодые родители, не тратя время на дорогу, смогут отдать своих малышей. Также в комплексе возводится собственный торговый центр.

Вопрос с остановкой общественного транспорта тоже решен для будущих собственников, так как она находится в десяти метрах от новых домов. А о транспортной доступности района не стоит рассказывать: проспект Нагибина, улица Ларина – отсюда можно уехать в любую точку города без сложностей и долгих ожиданий транспорта.

А НАДЕЖНЫЙ ЛИ ЗАСТРОЙЩИК?

Отметим, что «Московская Строительная Компания» с апреля 2019 года занимает лидирующее место в списке застройщиков по объему текущего строительства в Ростовской области. Сейчас на этапе возведения находятся более 518 000 м² и проектируется возведение более 609 000 м² доступной жилой недвижимости.

Фото: МСК

«МСК» – одна из немногих компаний на рынке России, которая привлекает крупные инвестиции для массового жилищного строительства, что обеспечивает устойчивую финансовую стабильность.

Если заинтересовались, стоит поторопиться. Ведь на практике только на старте продаж можно выбрать подходящую планировку, этаж, литер и вид из окна. К тому же все это по стартовой цене. Хотите получить персональное предложение? Звоните 8(863)309-34-96.

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