Модель «Плейбоя» показала идеальное тело в бикини

Лиза Кей ведет блог, в котором рассказывает о жизни в Америке. Фото: официальный аккаунт Лизы Кей в "Инстаграме"

Ростовчанка, много лет назад переехавшая в США, построила там успешную карьеру модели и вышла замуж за своего соотечественника. Свой профессиональный путь Лиза Кей начала со съемок в мужском журнале «Плейбой».

Сейчас девушка активно снимается в различных рекламных проектах, а также ведет свой блог в «Инстараме». В нем она рассказывает подписчикам о жизни в Америке и профессии модели. По словам Лизы Кей, зачастую съемки отнимают много времени и сил. Нередко случается, что моделей даже забывают покормить во время многочасового рабочего дня.

Девушка в прекрасной форме. Фото: официальный аккаунт Лизы Кей в "Инстаграме"

Тем не менее, уходить из бизнеса девушка не планирует.

Чтобы оставаться в форме, модель активно занимается спортом. Лиза Кей признается, что именно благодаря физическим нагрузкам ей удается все время быть подтянутой. А на днях красавица похвасталась своей фигурой в сети.

Лиза Кей выложила кадры, на которых она запечатлена в раздельном купальнике. Он не скрывает, а только подчеркивает ее достоинства.

Отметим, что эти снимки девушка сделала у себя дома. На заднем фоне можно заметить велосипед и картонную коробку.

Пост собрал массу лайков и комментариев.

- Вы прекрасны, - написал один из пользователей.

- Богиня, - поддержал другой.

- Неповторимая, - отметил третий.

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