Новости Ростова-на-Дону на 10 апреля 2021: поднять плату за проезд предложил перевозчик

Необходимость подорожания проезда связывают увеличением затрат на перевозки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новости Ростова-на-Дону на 10 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала главные новости донской столицы и области.

Основной городской перевозчик «Ростовпассажиртранс» попросил поднять плату за проезд. В компании объясняют необходимость тем, что поднялись затраты на перевозки. Однако депутаты Гордумы эту идею раскритиковали. По их мнению, оплату проезд поднимать пока нельзя. Председатель комиссии по транспорту Магомед Дарсигов считает, что затраты перевозчика должны хотя бы частично компенсироваться государством.

Главного редактора издания Voicedaily.ru Игоря Хорошилова освободили после задержания. Учредитель сайта Татьяна Крашенникова сообщила, что Хорошилов проходит по делу свидетелем. Напомним, 8 апреля журналиста задержали по неизвестной причине. Полицейские изъяли у него телефоны и другу технику.

На территории завода «Электроаппарат» на проспекте Михаила Нагибина построят 13 многоэтажек. Общая площадь застройки составит 500 тысяч квадратных метров. Объекты будет возводить компания «Конверсия-1», которая может быть связана с концерном «Покровский». Напомним, 6 апреля в офисах «Покровского» прошли обыски. Позже стало известно, что руководителей компании задержали. По предварительным данным, их подозревают в вымогательстве.

Подрядчик строительства новой инфекционной больницы отсудил у Минстроя 450 миллионов рублей. Согласно решению Арбитражного суда, смету на строительство увеличат до 3,6 миллиарда рублей. Срок строительства продлили до июля 2021 года.

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