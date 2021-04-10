Погода в Ростове-на-Дону на 10 апреля 2021: ураганный ветер и дожди ожидаются в выходные

Скорость ветра по области может достигать 15 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростова-на-Дону на 10 апреля 2021 — публикуем прогноз. В ростовском гидрометцентре прогнозируют, что в субботу снова выпадут осадки.

Ночью температура воздуха составит плюс четыре — плюс шесть градусов. Днем на термометре будет плюс 11 — плюс 13 градусов. Ночью и утром пройдет небольшой дождь. Днем существенных осадков не предвидится. Скорость ветра составит пять — десять метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду.

По Ростовской области ожидаются небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-западный — пять — десять метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс два — плюс семь градусов, днем — плюс восемь — плюс 13 градусов.