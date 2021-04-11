Последние новости Ростова-на-Дону на 11 апреля 2021: "Ростов" уступил "Рубину", таксист на встречке сбил пешехода

Главные события Ростова-на-Дону на 11 апреля Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Последние новости Ростова-на-Дону на 11 апреля 2021: что случилось за минувшие сутки. «Комсомольская правда - Ростов» рассказывает о главных событиях донской столицы и области.

Ростовский футбольный клуб с минимальным счетом - 0:1 - уступил казанскому "Рубину" в матче 25-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Игра прошла на стадионе "Ростов - Арена". Как признался тренер "желто-синих", его подопечным для победы не хватило реализации, а болельщики и вовсе оказались очень разочарованы и попытались найти виноватого.

Не справившийся с управлением таксист в центре Ростова выскочил на встречную полосу, сбил женщину пешехода, а затем машина протаранила ближайшее здание. Пострадавшую госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи. В каком состоянии она находится в данный момент - неизвестно.

Экс-супруга Павла Мамаева Алана отшила всех перспективных женихов. Девушке показалось, что они зарабатывают суммы, недостаточные для безбедного проживания ее самой и ее детей. Девушке было предложено от 60 тысяч рублей до миллиона, но от всех "предложений" руки и кошелька Алана категорически отказалась.

Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц получил разрешение на строительство гостиницы на улице Береговой. Она будет представлять собой четырехэтажное здание, которое необходимо возвести до 2022 года - пока не истек срок годности разрешения на строительство.

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