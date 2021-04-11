Погода в Ростове-на-Дону на 11 апреля 2021: потепление и проливные дожди ждут ростовчан

В Ростове вновь ожидается дождь Фото: "КП" Архив

Погода в Ростова-на-Дону на 11 апреля 2021 - публикуем прогноз. В ростовском гидрометцентре прогнозируют, что в воскресенье снова выпадут осадки.

Ночью температура воздуха составит плюс шесть — плюс девять градусов. Днем на термометре будет плюс 10 — плюс 12 градусов. Ночью и утром пройдет сильный дождь. Днем осадков не предвидится. Скорость ветра составит восемь — десять метров в секунду. Возможны порывы до 13 метров в секунду.

По Ростовской области ожидается сильная облачность. Ветер северо-восточный — четыре — пять метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс четыре — плюс шесть градусов, днем — плюс восемь — плюс 12 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 10 апреля 2021: ураганный ветер и дожди ожидаются в выходные.

Выяснили, какой будет погода в Ростовской области 10 апреля 2021.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.