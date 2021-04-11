«Долгая терапия неизбежна»: В Каннах покажут фильм с моделью Playboy в главной роли

Мария предстанет перед зрителем в непривычном для себя амплуа. Фото: Личный архив героя публикации

Модель Playboy из Ростова не перестает удивлять. Девушка получила мировую известность после съемок в популярном мужском журнале, но мечтала ростовчанка о карьере актрисы. В итоге, снялась в нескольких отечественных сериалах, а теперь замахнулась и на мировой кинематограф. И, как результат, уже летом Каннах покажут ленту, в которой Мария Лиман - и актриса, и продюсер. Как ей это удалось, она рассказала в эксклюзивном интервью «КП-Ростов-на-Дону».

Сексапильная брюнетка сыграет властную героиню. Фото: Личный архив героя публикации

«ЧТО ЭТО БЫЛО?»

- На днях каннский фестиваль утвердил показ премьеры фильма «Долгая терапия неизбежна» с моим участием, - начала разговор Мария. - Он пройдет 6 по 17 июля. Так же после этой премьеры будет закрытый показ в кинотеатре Москвы, куда будут приглашены представители киноиндустрии. По условиями кинофестивалей многие детали фильма держатся в секрете, иначе картина будет снята с премьеры. Поэтому многого рассказать не смогу.

- А что можете?

- Съемки прошли в августе прошлого года, сразу после того, как я вернулась из Англии. Это мой первый опыт, в котором я выступала в роли продюсера. Я очень давно хотела создать фильм на тему психологии, чтобы поделиться своим жизненным опытом со зрителем, и через него показать некоторые вещи, которые помогли мне в жизни.

Например, сейчас мы все переживаем нелегкое время, когда экономика многих стран рушится как карточный домик, многие теряют своих близких, и как в былую эпоху мы по факту снова заперты в своих странах: не можем путешествовать, а за отдых людей штрафуют.

У меня есть много идей на эту тему. И я хотела бы, чтобы зритель с легкостью посмотрел эту комедию, наблюдал за красочными картинками, посмеялся и в конце все же задался вопросом: «Что это было?». А ответ пригодился бы в его личной жизни.

Съемки прошли в августе прошлого года. Фото: Личный архив героя публикации

«ЖЕСТКАЯ И ВЛАСТНАЯ»

- С чего все началось?

- Мой друг и хороший актер пригласил меня на тренинг личностного роста. Он сказал, что мне это поможет в плане актерского мастерства. Хотя на тот момент этот навык и свою личную жизнь я абсолютно не связывала. Но идея тренинга показалась мне интересной, плюс для меня был важно, что актер, мастерством которого я восхищалась, дал свои рекомендации.

Там же я познакомилась с актрисой Настей Федорковой. Мы вместе прошли все ступени тренинга, но в разное время. Поскольку об упражнениях с тренингов нельзя было распространяться, иначе не будет полезного эффекта, мы просто с ней обсуждали: о чем же может быть наш фильм. После того, как к нам присоединилась Юля, режиссер проекта, идеи нашли свое воплощение в картине.

- Вы сыграли главную роль. Какая она ваша героиня?

- Жесткая, властная, красивая, сексуальная, которая знает как манипулировать мужчинами и получать то, что ей нужно. К слову, мне было легко ее играть, потому что у этой героини много общего со мной. Я не скрываю, что во мне есть так же частичка стервозности и хладнокровия. Для этой роли нужно было просто немного приумножить мою природу.

С партнером по съемочной площадке Сергеем Чонишвили. Фото: Личный архив героя публикации

«ВЫКЛЮЧИТЕ ЗВУК!»

- Насколько я знаю, вы живете за границей. Где происходили съемки?

- Все так. Я учусь и живу в Англии. Съемочная группа, конечно, долго ждала меня в Россию, так как в прошлом году еще были закрыты границы. Но уже на следующий день после моего возвращения на родину мы начали снимать. Сложнее всего, конечно, было поймать Сергея Чонишвили (он сыграл главную мужскую роль в фильме, - прим. автр.), так как он был действительно очень занят другими проектами. Но он все же не смог устоять перед женским обаянием. Плюс идея фильма ему очень понравилась, поэтому он был с нами. Кстати, мы уже купили билеты на самолет и забронировали гостиницу, поэтому в начале июля все вместе летим на фестиваль.

- Как происходили съемки?

- Некоторые кадры были отсняты с одного дубля. Сергей прекрасный актер, его герой был немного истеричный и нервный. Но он хорошо вжился в свою роль, а кадры для Сережи были выстроены так, чтобы не было желаниях их переснимать.

Мне самой приходилось непросто: съемочный день начинался в четыре утра. Помню, лежу на макияже, сплю и слышу знакомый голос что-то вещает. Думала кто-то очень громко включил телевизор. Кричу администратору: «Выключите звук!». Открываю глаза и вижу Сергея, который разговаривает с девочками из съемочной группы. Потом он и сам признался, что его чаще узнают по голосу, так как уже больше 30 лет он озвучивает разные передачи и фильмы.

Съемочный день начинался в 4 утра. Фото: Личный архив героя публикации

ОСТАТЬСЯ - В АНГЛИИ, РАБОТАТЬ - В РОССИИ

- Как вам удалось продвинуть картину в Канны?

- Нелегкая задача, но возможная. Если было бы это легко и доступно для всех фильмов, Канны потеряли бы свой статус и престиж. Но главное - задача продюсера и самого фильма, быть уникальным, раскрывать темы интересные зрителю. А учеба в Англии многому меня учит и дает возможности, которые мне казались недостижимыми, когда я жила в России.

- Когда картину покажут там, каковы варианты развития событий?

- Как всегда короткометражки дают новый взгляд на актеров, а мы можем заявить о себе в мире большого кино. А еще - познакомиться с ведущими компаниями и заинтересовать иностранных продюсеров. Также в дальнейшем, возможно, будет снят полный метр на эту историю.

- Какие планы на будущее?

- Раньше я всегда хотела сниматься только в кино, а сейчас уже подумываю и о театре. Ближайшие пару лет, я буду еще учиться. Хотела бы остаться там работать, но, конечно, также буду сниматься и в России. Меня часто приглашают на съемки в кино в Москву. Я могла бы прилетать на выходные. Правда, сейчас из-за двухнедельных карантинов это просто невозможно.

Продюсер и актриса замахнулась на мировой кинематограф.

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