"Полы сгнили, штукатурка осыпается": Ростовчанам предложили три года ждать ремонта крыши

Ростовчане обратились в редакцию за помощью. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Жители многоэтажки по улице Башкирская, 8/6 в Ростове-на-Дону c замиранием сердца ждут дождей и ливней. Зданию - 55 лет. И за это время крыша полностью пришла в негодность. Последние десять - здесь осыпается штукатурка и потолки. Проводка испорчена, полы сгнили, текут трубы и канализация.

Жильцы верят, что им помогут. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Кирпичная пятиэтажка в районе торгово-развлекательного комплекса, что на проспекте Нагибина, появилась задолго до него - в далеком теперь уже 1966 году. Изначально тут было женское общежитие трамвай-троллейбусного ДЕПО. Жители вспоминают, что на первом этаже сидела вахтерша "баба Оля" и гоняла мальчишек, которые пытались тайком пробраться на свидание. Затем здесь начали давать временное жилье для семейных.

- Моей маме выделили тут комнату, когда она начала работать на предприятии. Все заезжали "временно", сроком до 10 лет, - рассказывает Жанна, которая живет здесь уже всю свою жизнь.

Потом ДЕПО распалось. И в 1997 году в Ростове из 17 трамвайных маршрутов осталось только пять.Спустя год жильцам предложили сменить статус "общежитие" на статус "жилого дома". Многие приватизировали комнаты, став собственниками немногочисленных квадратных метров.

В доме начались глобальные перестройки. Так, кто-то даже умудрился приватизировать душевые, переделать их в комнаты и продать. В итоге, на всю многоэтажку остался один общий душ! И чтобы хоть как-то выжить в этих условиях, душевые начали устанавливать в туалетах. А некоторые владельцы умудрились сделать из своих комнат крохотные студии с собственной душевой, туалетом и кухней!

Крыша уже не спасает. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДАТЬ

Но первые проблемы появились сразу же после смены статуса дома: его перестали обслуживать. ТСЖ нет. В итоге, за два десятка лет должного обслуживания в многоэтажке так и не появилось. И какрезультат - дырявая крыша и трещины на стенах.

Отчаявшись, инициативные собственники опубликовали фотографии жилья в соцсетях. И получили официальный ответ от Правительства Ростовской области.

- Работа по ремонту подъездов в оплату по статье "Содержание и ремонт жилья" не входят, следовательно, ремонт может быть выполнен за счет дополнительных средств собственников, - говорится в сообщении, которое поступило в ответ на жалобу жителей с аккаунта региональных чиновников Вконтакте.

Также там сообщили, что данный многоквартирный дом включен в "Региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества Ростовской области на 2015-2049 годы". Электроснабжение планируется заменить в 2022 году, а крышу - в 2024-м.

Кроме того, в 2019 году в доме уже сделан фасад. Вот только жители не понимают, зачем нужно было облагораживать внешние стены, если крыша пропускает воду.

- В стене на пятом этаже уже трещины, а потому и новый фасад через пару лет начнет сыпаться, - рассказывает пенсионерка Галина Ивановна. - Мы подходили к рабочим и просили, чтобы они лучше бы крышу сделали, но те сказали, что раз по плану стоит ремонт фасада, то другие виды работ они выполнять не могут.

Вот так в доме после каждого дождя. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

"ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ УДАР ТОКОМ НЕТ"

По просьбе жильцов редакция "КП-Ростов-на-Дону" обратились в НКО "Фонд капитального жилья", который указан в платежных квитанциях. Там подчеркнули, что деньги, которые платят жильцы, идут только на плановый ремонт, а вот текущий ремонт фонд оплачивать не обязан.

- Если администрация на эти цели не выделяет средств, то жильцы должны сами скидываться и делать, к примеру, крышу, - пояснил сотрудник фонда.

Ростовчане разводят руками: в их пятиэтажке, в основном, живут малоимущие семьи и пенсионеры. Другая часть "непостоянные жильцы", которые используют здание как перевалочный пункт. Поэтому деньги на ремонт потолка, стен и крыши, скорее всего, собрать они не смогут. А между тем после каждых осадков водяные капли угрожающе свисают с проводов на пятом этаже в коридоре.

- Даже через несколько дней после дождя потолок - сырой, - рассказывает жительница пятого этажа Людмила. - Мы поначалу ждали пока высохнет, а потом просто вырубили там полностью электричество: желающих получить удар током нет. Говорят, что крышу починят только в 2024 году. И "по плану" она не будет протекать через два года. Вот только мы уверенны, что здание до такого плана вряд ли доживет: или проводка задымит, или крыша на голову упадет. В любом случае - быть беде. Помогите нам!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Какой выход есть?

БЕГЛАРЯН Ваган, юрист, г. Ростов:

- Жильцам следует провести независимое обследование состояния многоквартирного дома и обратиться к губернатору с заявлением об актуализации региональной программы капитального ремонта с приложением экспертного заключения и иных документов, свидетельствующих о необходимости неотлагательного ремонта.

За десятилетия бывшее общежитие пришло в негодность. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

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