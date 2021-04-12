Новости Ростова-на-Дону на 12 апреля 2021: десантные корабли прошли вдоль набережной

Главные события Ростова и Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 12 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала главные события донской столицы и области за сутки.

Боевые корабли Каспийской флотилии прошли в Дону вдоль ростовской набережной. Как пояснили в пресс-службе ЮВО, десять десантных и артиллерийских катеров переходили из Каспийского в Черное море. Там экипажи примут участие в зачетных мужских учениях.

Власти пересмотрят проект реконструкции парка Горького. Будут изменены малые архитектурные формы, фонтан, зрительские места перед сценой, шахматный павильон. Как конкретно будет выглядеть обновленный проект, пока неизвестно. После корректировки его отправят на повторную экспертизу.

В БСМП на улице Бодрой появится еще один пункт вакцинации. Желающих сделать прививку будут принимать на первом этаже здания. Вакцинироваться можно будет с 9.00 до 13.00. Для этого нужно предоставить медикам страховой полис, паспорт и СНИЛС.

Мэрия, полиция и Роспотребнадзор провели рейд по точкам продажи табака. Они проверили магазины на улицах 2-я Краснодарская, Зорге, проспекте Стачки и переулке Семашко. В итоге инспекторы изъяли у нелегальных торговцев 1 722 пачки сигарет.

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