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Общество12 апреля 2021 1:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 12 апреля 2021: число зараженных приближается к 83,5 тысячи

Мы собрали все новости о коронавирусе на 12 апреля 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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За сутки от ковида вылечился 201 человек.

За сутки от ковида вылечился 201 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону коронавирусом заразились еще 90 человек. Всего в ростовской области число заболевших увеличилось на 239. Общее количество инфицированных достигло 83 482.

Положительные тесты на ковид получили жители 41 города и района области. Среди новых заболевших 29,3% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. 36,8% зараженных — от 46 до 65 лет. 18,4% — от 66 до 79 лет. 6,7% — старше 80 лет; 8,8% — дети.

За сутки от коронавируса вылечился 201 человек. За весь период выздоровели 74 886 инфицированных.

В ковидных госпиталях остаются 1 985 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких, находятся 18 человек. 166 — на неинвазивных ИВЛ.

Новых летальных случаев от ковида не зарегистрировано.

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