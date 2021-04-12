Погода в Ростове-на-Дону на 12 апреля 2021: каким будет начало недели

В Ростове пройдет небольшой дождь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 12 апреля 2021 – прогноз донского гидрометцентра. По данным синоптиков, жителей ожидает очередной пасмурный день.

Ночью температура воздуха составит плюс шесть — плюс восемь градусов. Ночью серьезных осадков не ожидается. Утром и днем пройдет небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до плюс 14 — плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду. Возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области также местами возможны небольшой и умеренный дожди. Ночью и утром в отдельных районах — туман. Температура воздуха ночью — плюс пять — плюс десять градусов, днем — плюс 12 — плюс 17 градусов. По северу и востоку — до плюс 24 градусов. Скорость ветра может достигать 6 — 11 метров в секунду.