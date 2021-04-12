«Дойдем до Верховного суда»: Катерина Кейру проиграла дело о разделе имущества Ивану Новосельцеву

Катерина Кейру и Иван Новосельцев провели в браке несколько лет. Фото: instagram.com/novoseltseva_katerina/

Катерина Кейру проиграла очередной суд о разделе имущества с бывшим супругом Иваном Новосельцевым. На днях Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу Кейру, рассказала адвокат звезды.

В первой инстанции дело рассматривал Таганрогской суд. Однако адвокат Кейру Екатерина Клименко говорила, что в решении оказалось «много разных определений, непонятных цифр и выписок из банков». Суд не стал выяснять и сколько средств Новосельцев должен вернуть Кейру за то, что продавал совместно нажитое имущество.

Однако Московский суд отказался пересматривать решение таганрогских коллег. Но адвокат Кейру сдаваться не собирается. «Мы и до Верховного суда дойдем,» — ответила Климова одному из подписчиков.

— Даже если у трона лежат мертвые пешки, игра закончится, когда падет король, — заключила адвокат.

Напомним, баскетболистка Катерина Кейру и ее супруг, футболиста Иван Новосельцев, поженились в 2015 году. После свадьбы спортсменка отказалась от спортивной карьеры и посвятила себе семье. В 2019 году Катерина рассказала, что ждет ребенка от Новосельцева. Однако радостная новость вызвала скандал. Как тогда рассказывала Катерина, муж втайне от нее переписывал совместное имущество на других людей. А позже и вовсе перестал общаться с Катериной, которая тогда находилась на шестом месяце беременности.

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