"У здоровых людей нет интереса к маньякам": Психиатр Ольга Бухановская о новом сериале про Чикатилов

Все чаще по телевизору и в Интернете можно увидеть жестокий контент. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время тема маньяков становится все громче. Безжалостное поведение больных людей обсуждают в интернете, про них снимают фильмы и сериалы, а некоторые даже берут у преступников интервью. В порывах откровений такие люди рассказывают, как издевались над своими жертвами во всех подробностях.

Не остаются в стороне и кинематографисты, которые весной этого года выпустили в прокат сериал, посвященный одному из самых знаменитых серийных маньяков 20 века из Ростовской области - Андрею Чикатило. Первые серии уже доступны широкой аудитории. За неполных два месяца их посмотрели миллионы человек - спрос на "жестокий" контент очень высокий.

- Не стоит всех объединять. У здоровых людей нет такого интереса к маньякам, как об этом говорят. Создатели подобных фильмов и сериалов преследует исключительно коммерческую выгоду, - отметила собеседница "КП-Ростов-на-Дону". - Я вообще не считаю правильным говорить об этом и подогревать к таким больным людям дополнительный интерес.

ЛЕЧЕНИЕ МАНЬЯКОВ

Дочь известного психиатра Александра Бухановского, составившего психологический портрет Чикатило, рассказала про то, как проходит лечение людей с расстройствами сексуального предпочтения. По словам Ольги Александровны, как правило, таких к врачам приводят родственники - жены, мамы.

- Мы относимся к ним с уважением. В процессе работы они уже приходят к докторам самостоятельно, добровольно принимают препараты, занимаются психотерапией, пытаются изменить свою жизнь, - говорит Бухановская.

Ольга Бухановская. Фото: соц. сети героя публикации.

ЭТО НЕ НАСЛЕДСТВЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Специалист ответила и на популярный вопрос о том, передаются ли больные наклонности маньяков генетическим путем. По словам собеседницы "КП", как правило, психические отклонения приобретаются в течение жизни.

- Есть ряд факторов, которые влияют на формирование извращений. Это и особенности строения мозга, и воспитание, и взаимоотношения в семье, общение со сверстниками, - говорит Бухановская. - Есть определенные наследственные признаки. Среди маньяков, которых мы обследовали и лечили, выявляли такие случаи, хотя их меньшинство. Вообще таких исследований не проводилось, но мы обращали внимание на генетику, которая была у наших пациентов. У некоторых в роду было нарушение волевой сферы. Но в целом это заболевание не с наследственной предрасположенностью.

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