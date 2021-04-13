Дважды получивший срок боевик "Магас" потребовал рассмотреть его дело с присяжными

13 апреля эти его ходатайства были отклонены. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Южном окружном военном суде начался новый, же третий по счету судебный процесс над Али Тазиевым по кличке «Магас», боевиком, уже получившим в этом суде в Ростове-на-Дону два пожизненных срока.

«Магаса» называют приспешником таких одиозных личностей, как главари бандформирований на Северном Кавказе конца 90-х - начала «двухтысячных» – Доку Умарова и Шамиля Басаева. Какое-то время он считался неуловимым. Четырежды, появлялись слухи о якобы его гибели. Но каждый раз, они не подтверждались. «Магас» был задержан в результате спецоперации ФСБ в 2010 году в пригороде Малгобека. Неуловимым какое-то время ему позволяли оставаться фальшивые паспорта на разные имена.

В 2013 году, в Ростове, тогда еще Северо-Кавказский окружной военный суд (ныне он Южный окружной военный суд, прим. автр.) приговорил Тазиева к пожизненному лишению свободы – за участие и руководство вооруженными бандформированиями на Северном Кавказе, создание устойчивых банд, за нападения на селения и убийства высокопоставленных сотрудников силовых структур, организацию устрашающих население взрывов (например, взрыв автобуса в Невинномысске) и тому подобное.

В 2015 году в том же суде состоялся громкий процесс по обвинению Али Тазиева и его приспешников в покушении на тогдашнего главу Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. Тазиеву вновь дали пожизненное. Наказание он отбывал в колонии «Белый лебедь» в городе Соликамск (Пермский край).

Теперь в суд поступило дело о еще ряде преступлений на Северном-Кавказе, террористической направленности: нападении на сотрудников МВД и военнослужащих.

Тазиев заявил о рассмотрении его дела судом присяжных. И заявил, о недоверии к суду, поскольку он уже дважды выносил ему обвинительные приговоры. Попросил направить его дело на слушания в другой суд, по месту совершения предъявленных ему преступлений.

Однако, сегодня, 13 апреля, эти его ходатайства были отклонены. Слушать очередное дело Тазиева будет тройка судей Южного окружного военного суда. Заседание будет открытым. И назначено оно на 27 апреля в 14 часов.

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