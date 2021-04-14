«Ждем автобус, а он в очереди на заправке!»: Ростовчане винят в задержках транспорта переход на газовое топливо

Редкие часы, кода заправки пустуют. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Перевод общественного транспорта донской столицы на метан длится уже несколько лет. Планируется и дальнейшее переоснащение автобусов на более экологичное топливо. Но обратная сторона медали — нехватка заправок и неудобное их расположение. Как ситуация складывается сейчас, и чего ожидать общественному транспорту Ростова в ближайшем будущем? Ответы на эти вопросы искал корреспондент "КП-Ростов-на-Дону".

«ПОДОЖДИ! ОН НА ЗАПРАВКЕ!»

Девять вечера. Одна из отдаленных от центра остановок. В это время с автобусами и так не густо, а тут еще очередной задерживается. А меж тем очередь из ростовчан, которым нужно уехать в сторону центра, растет. То и дело лица ожидающих общественного транспорта подсвечиваются экранами мобильных телефонов — смотрят время.

- Бесполезно! - ругается мужчина, глядя на то, как в приложении ползут по карте города точки - автобусы. - Своего не дождешься!

- Да время неудачное - все на заправке, - со знающим видом поддерживает разговор молодой парень.

Слово за слово, и вот уже вся остановка, если вдруг кто не знал, в курсе: сейчас автобус, скорее всего, ушел с маршрута, чтобы дозаправиться. А метановая заправка — не близко.

Когда к остановке все-таки подходит наш автобус, горожане спокойно занимают свои места в салоне. Что толку возмущаться...

НА МЕТАНОВОЙ ИГЛЕ

Ростовский городской транспорт начала переходить на метан еще в преддверие Чемпионата мира по футболу-2018: дизельные автобусы заменили на новые, работающие на метане.

- В ближайшие три года весь общественный транспорт Ростова будет переведен на природный газ, - такую инициативу предложил губернатор Василий Голубев на презентации проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области» в 2018 году.

Также глава региона отметил, что необходимо создавать инфраструктуру, модернизировать заправочные станции и стимулировать рост техники, работающей на метане: более экологичной, нежели на бензине или дизельном топливе. И метановые автобусы прекрасно вписались в городскую среду, но с ними появились другие проблемы...

Если обратиться к картам Google, в пределах Ростова-на-Дону находятся 11 заправочных станций. За три года в Ростове было модернизировано лишь семь. Плюс все метановые заправки, в основном, находятся на окраине города. Мы съездили на одну из АЗС, чтобы оценить обстановку на месте.

"ПРИХОДИТСЯ ЖДАТЬ И ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ"

Днем на заправке много среднеразмерных «ПАЗиков». Встретили мы и автобусы с табличками «Аэропорт Платов»: видимо, и они тоже вынуждены заправляться два раза в день. Ну а вечером, около девяти, на заправке уже полно и других автомобилей - личных, такси, и все ждут своей очереди.

- Мой маршрут проходит между аэропортом и главным автовокзалом, - рассказывает водитель автобуса Алексей Логинов. - После работы просто вынужден ехать или в Аксай, или в Александровку. Естественно, на заправках в это время очереди - все приезжают залить баки. Приходится ждать и терять время.

Вечером у таких заправок собираются целые очереди и из тяжелой техники: она мешает проезду остального транспорта. Из-за того, что метановых заправок слишком мало, водители автобусов вынуждены ехать после работы в другой конец города.

ВСЕ УПИРАЕТСЯ В ДЕНЬГИ

По его словам, автобусы комплектуются мощными двигателями с большим расходом топлива. В среднем, они расходуют около 20 литров топлива на сто километров, поэтому не всегда хватает одной заправки на рабочую смену.

- У нас заправочная станция находится относительно недалеко от конечной остановки, где-то в 10 километрах, - делится другой водитель автобуса Сергей Печорин. - Проблема в том, что автобусу не хватает топлива в баллонах на весь день. В среднем, я проезжаю в день 300 км, а топлива, и правда, хватает лишь на 200. Днем приходится лететь на заправку, что бы пополнить запасы, а потом - обратно на конечную остановку. Об этих неудобствах в нашей транспортной компании знают, но проблему решать не торопятся. Мне кажется, просто дополнительные баллоны стоят дорого, поэтому автобусы ими не комплектуют.

ДЕЛО - В ТРУБЕ

Заправочные комплексы на территории автотранспортных предприятий смогли бы решить эту проблему, но в региональном минтранспорта отметили, что при строительстве таких сложных объектов есть ряд строительных норм и требований, которые в большинстве случаев в черте города осуществить невозможно.

Так, газ на метановые АЗС нужно доставлять по трубам, но далеко не везде есть возможность быстро и безопасно протянуть коммуникации. Еще один фактор, в строительстве таких заправок — безопасность: метан хранят под большим давлением в резервуарах, и возле комплекса должна быть безопасная зона без жилых массивов.

- В среднем, от разработки документации, с проверкой проекта и несколькими экспертизами безопасности, до ввода объекта в эксплуатацию нужно около года, - объяснили в министерстве промышленности и энергетики Ростовской области.

ЗАПРАВКАМ НЕ УГНАТЬСЯ ЗА МАШИНАМИ?

- Сейчас 39 процентов от всего общественного транспорта Ростова, а это 502 автобуса из 1 257 транспортных средств на городских линиях, используют газомоторное топливо, - объяснили в министерстве транспорта региона. - При наличии источников финансирования в 2021 году долю таких транспортных средств планируется увеличить еще на 10 процентов.

Также в ведомстве отметили, что в донском регионе - одна из самых развитых газозаправочных инфраструктур в России. Всего на территории области действуют 33 заправки с метановым топливом. Еще 23 должны появиться в ближайшие три года (восемь до конца 2021 года, в 2022-м — шесть, в 2023 году — еще пять).

При этом перевозчикам за использование газомоторного топлива начисляются дополнительные бонусы, поэтому у них есть все стимулы для доработки и обслуживания газового оборудования. В среднем, автобус на метане с полным баком может проехать 220 км. В случае нехватки хода из-за характеристик маршрута, предприятие имеет возможность оснастить транспорт дополнительными баллонами.

Также планируется, что к 2023 году на Дону переведут на метан еще шесть тысяч транспортных средств: мощный рост ожидается благодаря льготной программе установки ГБО. И это, определенно, создаст дополнительную нагрузку на газомоторную отрасль в будущем.

ЦИФРА В ТЕМУ

Около 12 тысяч единиц техники работают на метане в Ростовской области*. На одну метановую АЗС, в среднем, приходится 600 автомобилей. В некоторых районах из-за плотного трафика это количество может перевалить за 1 000.

*По данным министерства транспорта РО.

НАША СПРАВКА

Россия - не единственная страна, которая активно субсидирует перевод транспорта на природный газ. В лидерах по газовому потреблению метана среди транспорта - Индия, Пакистан, Аргентина, Бразилия и Италия. В 2013 году Правительство РФ выпустило распоряжение N 767-р от 13 мая 2013 года, согласно которому целевые показатели использования природного газа на пассажирском транспорте и коммунальной техникой должны увеличиться к 2020 году. Газомоторной техники в городах-миллионниках должно быть минимум половина от общего парка.

КОНКРЕТНО*

- 40% ростовского общественного транспорта работают на природном газе.

- На 15% сократилось количество углекислого газа в городе с переходом общественного транспорта на природный газ.

- 502 единицы общественного транспорта Ростова-на-Дону ездят на метане. Это 39% от общего количества автобусов и микроавтобусов на линиях городского транспорта.

- 33 заправки с метановым топливом работают на территории Ростовской области.

- 45% вредных выбросов в России, по данным минприроды, приходится на автотранспорт.

*По данным министерства транспорта РО.

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