Погода в Ростове-на-Дону на 13 апреля 2021: потеплеет до плюс 16 градусов

Ночью в Ростове пройдет небольшой дождь. Фото: Василий Вахрин

Погода в Ростове-на-Дону на 13 апреля 2021 - публикуем прогноз. По данным ростовского Гидрометцентра, в донской столице ожидается потепление.

Ночью и утром в Ростове пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит плюс семь - плюс девять градусов. Кроме того, утром в донской столице ожидается туман.

Днём распогодится. Серьезных осадков не ожидается. На термометре будет плюс 14 - плюс 16 градусов. Скорость ветра - пять - десять метров в секунду. Возможны порывы до 12 - 14 метров в секунду.

По Ростовской области пройдут небольшой и умеренный дожди. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью - плюс пять - плюс десять градусов. Днём потеплеет от плюс 14 до плюс 19 градусов.