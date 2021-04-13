Коронавирус в Ростове-на-Дону на 13 апреля 2021: в больницах остаются почти две тысячи человек

За сутки коронавирусом заразились еще 238 жителей области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону коронавирусом за сутки заразились 94 человека. Всего ковид подтвердился у 238 жителей Ростовской области. Общее число инфицированных достигло 83 720.

За сутки от ковида вылечились 203 человек. За весь период в Ростовской области выздоровели 75 089 зараженных коронавирусом.

Новые случаи заболевания выявили в 33 городах и районах области. Среди инфицированных 34,1% составляют жители от 18 до 45 лет. 38,2% зараженных - от 46 до 65 лет. 16,4% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 8,4% - пожилые старше 80 лет; 2,9% - несовершеннолетние.

В ковидных госпиталях остаются 1987 зараженных. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое — они подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. 198 зараженных находятся на неинвазивных ИВЛ.

За сутки смертей от ковида в Ростовской области не зарегистрировано. За весь период дертвами вируса стали 3 796 жителей области.

На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 198227 человек, за сутки – 2466. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 105027 человек, за сутки – 166.