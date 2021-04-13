Новости Ростова-на-Дону на 13 апреля 2021: главу Аксайского района задержали в Кисловодске

Рассказываем, что случилось за сутки в Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 13 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала информацию о всех главных событиях донской столицы и Ростовской области.

Главу администрации Аксайского района задержали в Кисловодске. На курорте Ставропольского края Виталий Борзенко проводил отпуск. По данным источника «КП» чиновника подозревают в махинациях с землей. По этому делу дома и на работе Борзенко прошли обыски.

Депутат Гордумы Евгений Федяев сообщил, что летом для жителей СНТ увеличится тариф за вывоз мусора. По его словам, стоимость услуги увеличится, поскольку регоператор не подписывает прямые договоры с собственниками. В компании «Чистый город» ответили, что у ростовчан есть возможность заключить такие договоры. Кроме того, менеджеры готовы выехать для этого на место.

Ростовчанин вышел на одиночный пикет «Мы за фонтан». Он потребовал вернуть фонтан на площади Ленина напротив гостиницы «Амакс». Напомним, ранее власти выдали собственнику этого участка разрешение на строительство торгового центра. При этом он обязуется благоустроить территорию возле ТЦ.

На базе Областной детской клинической больницы построят хирургический центр. Медучреждение будет рассчитано на 280 коек. Возведение центра будет проходить с 2021 по 2021 год. Кроме непосредственно центра на территории появятся отделение функциональной диагностики, лаборатории, а также гостиница для родителей пациентов.

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