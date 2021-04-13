Жизнь налаживается: «Яндекс-мама» устроилась на работу в супермаркет

Лада Королева хотела построить карьеру модели. Фото: официальный аккаунт Лады Королевой в "Инстаграме"

Ростовчанка «прогремела» на всю Россию после того, как в сети появилась фотография, на которой девушка с маленьким ребенком разносит по городу еду. Именно тогда вся страна прониклась историей Лады Королевой.

С тех пор в жизни девушки произошли большие изменения: она переехала в Москву, чтобы построить карьеру модели. Казалось бы, для этого у Лады были все возможности – молодость, красота. Но жизнь распорядилась иначе. С модельной карьерой не сложилось. Зато Лада родила еще дочь и сынишку. Сейчас у 19-летней девушки трое детей. И материальные трудности никуда не делись.

Лада Королева стала мамой в третий раз в феврале. Фото: официальный аккаунт Лады Королевой в "Инстаграме"

Девушку в Москве приютила мама семерых детей. Женщины помогали друг другу в уходе и в присмотре за малышами. По возможности, Лада подрабатывала тем, что убирала квартиры. Постоянной официальной работы у нее не было.

Но сейчас, судя по всему, финансовая сторона вопроса понемногу налаживается. Как рассказала Лада Королева в своем «Инстаграме», она нашла официальную работу.

Девушка устроилась в супермаркет недалеко от дома. График работы – два дня через два.

Близкое с домом месторасположение, а также два перерыва по полчаса позволят девушке даже не отказываться от грудного вскармливания.

- Всех с прекрасным добрым утром. Сегодня я иду на работу. Буду стараться сохранить грудное вскармливание. Если кто-то готов приехать посидеть с детьми, я буду очень благодарна, - обратилась Лада к своим подписчикам.

Она также уточнила, что няню пока нанять не может, так как такие услуги стоят 300 рублей в час.- А моя зарплата составит 30 тысяч рублей, 25 из которых я буду отдавать за аренду жилья, - продолжает девушка.

Девушка работает на износ, чтобы обеспечить своих малышей. Фото: официальный источник в "Инстаграме"

Кроме работы в супермаркете Лада также в свободное время планирует убирать квартиры.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что девушка вместе с детьми приезжала в донскую столицу для того, чтобы оформить детские пособия. Правда, дорога получилась очень сложной. Дело в том, что автомобиль сломался на трассе, и Ладе пришлось добираться до Ростова автостопом.

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