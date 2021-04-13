Когда отключают отопление в Ростове-на-Дону 2021: в какой день прекратят подачу тепла

Сроки отопительного сезона еще могут измениться. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда отключают отопление в Ростове-на-Дону 2021 — приблизительные сроки озвучили «Ростовские тепловые сети». «КП-Ростов» выяснила, через сколько дней батареи снова станут холодными. Рассказываем, может ли затянуться отопительный период и можно ли сократить этот срок.

По данным теплоснабжающей организации, отопление обычно отключают 15 апреля. Пока точная дата еще не определена. Документ о завершении отопительного сезона должны подписать в ростовской администрации.

Однако в некоторых случаях сезон могут и продлить. Если среднесуточная температура не превысит плюс восемь градусов, батареи останутся теплыми.

При этом жители могут отключить отопление и раньше срока. Речь идет только о домах, которые отапливаются с помощью своей котельной. Собственники могут принять такое решение на общем собрании. При этом им нужно согласовать его не только с администрацией, но и ресурсоснабжающей организацией.

В случае с централизованным теплоснабжением сократить отопительный сезон нельзя. Теплоснабжение прекратится только после публикации постановления.

Напомним, общее собрание собственников проводится в порядке, установленном жилищном кодексов. Вопрос о сроках отопительного сезона выносится на обсуждение и голосование. Однако в любом случае эксперты советуют жильцам не торопиться с таким решением.

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