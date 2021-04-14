Новости Ростова-на-Дону на 14 апреля 2021: задержанный глава Аксайского района мог входить в ОПГ, британским штаммом ковида заразились девять человек

Главные новости Ростова-на-Дону и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 14 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала информацию о главных событиях донской столицы и области.

Главу Аксайского района Виталия Борзенко назвали участником ОПГ. Как сообщает 1rnd.ru, группу возглавлял бизнесмен Карим Бабаев. После задержания Борзенко предприниматель подался в бега. Кроме того, в ОПГ входили два сына Бабаева.

Число единиц транспорта сократят в Ростове-на-Дону. С линии уберут 53 автобуса, пять трамваев и четыре автобуса. В частности, меньше машин будет ходить по следующим маршрутам: маршрутов №1, 10, 13, 14, 27, 40, 49, 51, 61, 63, 66, 72, 90, 90а, 99, 1, 10, 2, 22. Изменения связаны с переходом на летний график работы.

Главный санврач Евгений Ковалев сообщили, что девять жителей области заразились британским штаммом коронавируса. Два из таких случаев выявили в Шахтах, два — в Таганроге, по одному — в Кашарском, Мясниковском, Семикаракорском районах, Ростове-на-Дону и Камеснке-Шахтинском. Ни один из этих людей за границу не выезжал.

В 2020 году на борьбу с коронавирусом в ростовской области потратили более 15 миллиардов рублей. По словам губернатора, речь идет о средствах федерального и регионального бюджетов. Василий голубев назвал пандемию «стресс-тестом для всех систем жизнеобеспечения».

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