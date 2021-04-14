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Общество14 апреля 2021 1:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 14 апреля 2021: госпитализированы боле двух тысяч зараженных

Мы собрали все новости о коронавирусе на 14 апреля 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Коронавирус за сутки заразились 236 человек.

Коронавирус за сутки заразились 236 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 93 жителя. Число заболевших по Ростовской области увеличилось на 236 человек. С начала пандемии ковид подтвердился у 83 956 дончан.

По последним данным, вылечились 204 зараженных. За весь период пандемии выздоровели 75 293 пациентов.

Новые случаи заражения подтвердились в 45 городах и районах области. Лидером по суточному приросту остается Ростов-на-Дону.

Среди зараженных наибольшую долю составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет — 35,2%. 30,9% зараженных — от 46 до 65 лет. 25% инфицированных — пенсионеры от 66 до 79 лет. 4,7% — старше 80 лет и 4,2% — дети.

В больницах остаются 2 003 пациента с ковидом. В тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких, находятся 12 человек. На неинвазивных ИВЛ — 173 госпитализированных.

Третьи сутки летальные случаи от ковида не регистрируются. За все время жертвами вируса стали 3 796 жителя области.

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