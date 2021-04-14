Погода в Ростове-на-Дону на 14 апреля 2021: дожди вернутся в донскую столицу

Температура воздуха днем составит +16 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 14 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным ростовских синоптиков, в донской столице снова ожидаются дожди.

Температура воздуха ночью составит плюс семь — плюс девять градусов. Ночью пройдет дождь. В течение дня также возможны небольшие осадки. Скорость ветра — пять — десять метров в секунду.

В Ростовской области также ожидаются небольшой и умеренный дожди. Ночью и утром донской регион накроет туман. Порывы ветра могут достигать пяти — десяти метров в секунду. Ночью на термометре будет плюс пять — плюс десять градусов, днем — плюс 14 — плюс 19 градусов. По северу и востоку — до плюс 25 градусов.