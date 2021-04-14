Не ждали, а они прилетели: что связывает чаек и свалки города, рассказал эксперт

Нашествие птиц наблюдали ростовчане в этом году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обычно приход весны ассоциируется с картиной Саврасова “Грачи прилетели”. В Ростове на мгновение можно подумать, что полотно художника ожило. Только вот вместо грачей чайки.

“КП-Ростов-на-Дону ” запустила проект “В чем вопрос”. В социальной сети “ВКонтакте” мы проводим стримы, спикерами которых являются эксперты в различных областях жизни. Так, в одной из таких встреч в нашей студии побывал ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук, орнитолог Рамиз Савицкий. Он разобрал ситуацию с чайками, а также рассказал о бердвотчинге и о том, чем кормить птиц.

Орнитолог Рамиз Савицкий. Фото: ТИХОНОВА Татьяна

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ - ЭТО НЕ ПРО ВЕСНУ

- Сейчас у нас весна. Как говорится, грачи прилетели. Какие птицы летят сейчас через Ростовскую область?

- По поводу “грачи прилетели” для нашей зоны - неактуально. Это больше подойдет для средней полосы. У нас грачи встречаются круглый год. К нам они прилетают с северных широт и со средней полосы на зимовку, а наши грачи откочевывают чуть южнее - в Краснодарский край, например.

При этом самый массовый мигрант через нашу территорию - белолобый гусь. Он летит, в том числе, и над Ростовом-на-Дону. Я думаю, многие жители видели и слышали крики гусей, но их основная масса уже пролетела.

Сейчас начинается следующая волна миграции – хищные птицы. Например, высоко в небе можно видеть, как парят большие орлы, которые кружатся на восходящих потоках воздуха.

- В течение недели обсуждалось увеличившееся количество чаек у нас в городе. Их стало невероятно много. С чем это связано, и какие последствия могут быть?

- Надо сказать, что чайки относятся тоже к перелетным птицам. Они мигрируют, как и остальные. Большинство чаек зимуют у нас на Азовском море. В холодные зимы, в периоды, когда Азовское море замерзает, эти птицы зимуют на Черном море. Но эта зима у нас была теплой, поэтому чайки зимовали у нас на акватории Азовского моря и Таганрогского залива, в дельте Дона. Вот из-за чего, когда началась миграция, мы этих всех чаек и увидели.

- А чем они питаются?

- Надо сказать, чайки преимущественно рыбоядные птицы, но также и всеядные. Крупные чайки ловят даже грызунов. Если обращали внимание, то на полях часто сидит много чаек. И там они не просто так сидят, а ловят различных беспозвоночных и позвоночных. Плюс в нашем городе чайки нашли себе прекрасные кормовые ресурсы, которые расположены на улицах города (свалки), к сожалению. Еще в дельте Дона расположены большие межрегиональные экологические отходоперерабатывающие комплексы, то есть, можно сказать, что это большие свалки, которые сейчас открыты, и многочисленные пищевые ресурсы доступны птицам. И зачем им добывать рыбу в водоемах, прилагать усилия, если можно питаться на свалках?

- Чем это грозит?

- Во-первых, это определенный дискомфорт для городских жителей. Во-вторых, птицы являются переносчиками различных инфекционных заболеваний как вирусных, так и бактериальных. Поэтому может возникнуть такая опасность при большой концентрации видов. Но об этом говорить пока еще рано. Но на заметку необходимо взять и контролировать эти процессы, следить за популяциями этих птиц.

«ПТИЦА ОТ ХЛЕБА НЕ ВЫЖИВЕТ»

- А случались такие нашествия некоторых видов птиц ранее? Были такие года?

- Нашествиями я бы это не назвал. По-научному это называется экспансия, то есть увеличение численности какого-то вида в данный конкретный период времени, вызванный теми или иными причинами. Были случаи, когда тысячные стаи скворцов зимовали в нашем городе. Бывают залеты такого вида как кедровка из северных регионов. То есть какие-то природные процессы всегда происходят, и наша задача как раз все это изучать и понять причины этого. По поводу чаек я хотел бы сказать еще, что если ситуация будет так продолжаться, если будут доступны кормовые ресурсы на свалках, то в нашем городе количество чаек будет только увеличиваться.

- Один из зрителей написал комментарий, что мать отбила голубя у собаки, и теперь он живет у них на балконе. Как быть, если встретил больную птицу, стоит ли ее забирать и есть ли шанс вылечить и выходить дикую птицу?

- Я бы не советовал брать какую-нибудь больную птицу, которая прячет голову под крыло, сидит нахохлившаяся и не проявляет признаков активности, которая свойственна птицам. Видя такую птицу, человек сразу должен понимать, что она больная, и чем болеет, неизвестно. Эта птица может быть источником какой-нибудь инфекции, которая в том числе опасна и для человека. Бывают такие случаи, когда птицы врезаются в провода или в какие-то большие стекла, тогда можно взять птицу и выходить ее. Но тут нужно понимать, что за птица у вас и чем ее кормить. Если подобрали хищную, то кормить хлебом ее не стоит, она не выживет. У каждого вида птиц должен быть свой корм. Они не едят все подряд.

- Чем можно заболеть от птиц?

- Во-первых, самое распространенное, что у человека наблюдается - это аллергия на перо птицы. Во-вторых, это сальмонеллез. Затем бы я выделил орнитоз - такое легочное заболевание вроде гриппа. Необходимо всегда понимать, что, если у тебя птица, ты должен принять элементарные меры гигиены для того, чтобы самому не заболеть или не перенести заразу своим домашним питомцам.

Чайки относятся тоже к перелетным птицам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ГОЛУБИ ОПАСНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

- Каких птиц стоит опасаться в городе?

- Я бы опасался голубей, потому что они являются переносчиками различных заболеваний. Не рекомендую маленьким деткам бегать сквозь стаи голубей, потому что эти птицы мира поднимают пыль, остатки перьев, помета. И все это летает в воздухе. Ребенок этим дышит. А у его несформировавшегося иммунитета все это может вызвать разные аллергические реакции.

- Многие по старой памяти вешают скворечники. Где их лучше размещать и чем на зиму лучше подкармливать птичек?

- Мало только повесить кормушку. Надо же постоянно подкармливать птиц. Я против вот этих кормушек, которые сделаны из пластиковых бутылок, так как они портят вид города. Не так сложно сделать какую-то красивую кормушечку. В последнее время многие школьники делают такие замечательные кормушки.

Кстати, помимо скворечников делают еще и синичники. Это такая уменьшенная копия первых. Они служат домом для синиц, которые живут в городе. В них могут поселяться и воробьи, которые тоже приносят огромную пользу нашему городу.

- Сейчас популярно наблюдение за птицами. Где у нас на Дону можно за ними наблюдать?

- Бердвотчинг - широко распространенное явление в мире. Наша страна подключилась к нему лет 20-25 назад, когда образовался Союз охраны птиц России. Мне очень нравится это движение. Бердвотчингом можно заниматься во дворе своего дома, на дачном участке, в парках города, на любых водоемах, которые есть в городе и в пригороде. Надо быть просто очень внимательным.